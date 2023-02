Tottenham s'associe avec...la F1 pour un projet très surprenant

Dans un communiqué, le club de Tottenham Hostpur annonce qu'un accord a été trouvé avec la F1 pour "la première installation de karting électrique au monde dans un stade et de la plus longue piste intérieure de Londres, située sous l'emblématique tribune sud du Tottenham Hotspur Stadium."

"L'expérience de karting sera le point central d'un partenariat à long terme entre le club et la F1, qui vise à créer des opportunités d'apprentissage et de carrière pour les jeunes de la région et à apporter une plus grande diversité dans l'industrie du sport automobile, en particulier pour les femmes et les groupes sous-représentés", poursuit le communiqué. "Il fournira également à la F1 un point de contact à Londres à partir duquel elle pourra développer sa base de fans dans le monde entier."

"Depuis la construction de ce stade, notre ambition a toujours été de voir jusqu'où nous pouvons repousser les limites en offrant des expériences de classe mondiale qui attireront des gens du monde entier tout au long de l'année", a déclaré Daniel Levy, président du Conseil d'administration de Tottenham. "Nous sommes extrêmement enthousiastes quant à ce que ce partenariat à long terme avec la F1 apportera à nos communautés mondiales, nationales et locales."

Tottenham Hotspur is delighted to announce a 15-year strategic partnership with @F1 that will bring a brand-new motorsport experience to London.



The world’s first in-stadium karting facility and London’s longest indoor electric go kart track will open in Autumn 2023. ⤵️