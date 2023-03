Cristiano Ronaldo déjà récompensé en Arabie Saoudite !

Cristiano Ronaldo a été élu Joueur du mois de février pour ses débuts en Arabie Saoudite. On ne voit pas comment il aurait pu en être autrement, puisque le Portugais a inscrit un triplé et un quadruplé avec Al-Nassr pour ses premières rencontres en Saudi Pro League.

🇸🇦 Cristiano Ronaldo has been named the Saudi Pro League Player of the Month for February:



🏟️ 4 games

⚽ 8 goals

🅰️ 2 assists pic.twitter.com/a30a2XkWY1