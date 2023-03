La Coupe de Belgique, l'éclaircie dans la saison du KV Malines

Vainqueurs de Zulte Waregem sur le score de 1-0 ce mercredi soir, les Malinois se sont offerts une place en finale de la Coupe de Belgique.

De trouble-fête à équipe en danger

Après une place dans le top 8 et des play-offs bien moins réussis - terminés à la dernière place, notamment avec une série d'1 point sur 15 -, Malines avait commencé sa saison 2022-2023 dans une certaine indécision. Quoi de plus normal, après le départ de Wouter Vrancken, et un mercato estival peu rassurant.

Dès les premières semaines, sous l'égide de Danny Buijs, on a vite senti que la sauce peinait à prendre. Tant du point de vue des résultats que les inspirations de jeu, le travail du Néerlandais ne porte pas ses fruits. De plus, il ne se prive pas pour pointer du doigt ce qui ne va pas, mettant alors davantage en lumière les défauts tant individuels que collectifs du jeu malinois.

Le 17 octobre, après une nouvelle défaite face à La Gantoise (3-0) et une série inquiétante d'un point sur 9 - Buijs est remercié. Son successeur n'est autre que son adjoint, Steven Defour, qui a alors la mission de faire relever la tête à ce KaVé qui pointe à la 13e place du championnat.

© photonews

4 mois et demi plus tard, Steven Defour est toujours là

Pourtant, on ne peut pas dire que le changement a été radical. Sous Defour, qui prend alors les rênes d'une équipe première pour la première fois de son après-carrière, les choses ont elles aussi été très compliquées. Malgré une victoire face à son ancien Standard de Liège puis une nouvelle victoire à Eupen, Malines s'est ensuite montré très irrégulier, incapable de tenir un résultat, sur l'ensemble d'un match ou d'aligner à nouveau deux victoires de suite. De plus, Malines s'est aussi montré plusieurs fois fragile, incapable de tenir une avance, que ce soit face à Zulte Waregem ou plus récemment contre Charleroi.

Si on fait le calcul, depuis l'arrivée effective de de Defour, Malines compte 19 points sur 42. Un total peu rassurant, mais qui le serait peut-être un peu plus lorsque l'on voit le regain de forme affiché par Nikola Storm depuis plusieurs semaines, ou les bonnes prestations affichées contre Genk (2-2) puis à Seraing (0-2).

La Coupe, 4 ans plus tard ?

Soyons objectifs : avec 7 points d'avance sur Zulte Waregem - le premier relégable -, 7 matchs restants à jouer dans la phase classique, et trois points restants à leur être attribués après les incidents à Charleroi en novembre, il faudrait un petit cataclysme pour que Malines se retrouve dans les descendants en fin de saison, même avec un calendrier où se bousculent notamment l'Antwerp, l'Union, le Club de Bruges, La Gantoise ou encore Anderlecht.

Cela n'empêche que cette finale de Coupe peut et va apporter un certain rayonnnement, un relief à la saison du KV Malines : ils auront, que ce soit face à l'Antwerp ou l'Union, de sauver quelque peu leur saison 2022-2023 et d'apporter, qui plus est, un nouveau trophée dans l'armoire du club après la victoire en 2019 face à La Gantoise - alors que le club venait d'être sacré champion de D1B.

Aussi, une victoire en finale de Coupe permettra au club de retrouver également les compétitions européennes, ce qui n'est évidemment jamais négligable lorsqu'on sait que la situation financière du KaVé est compliquée et qu'une augmentation de capital - de 6,7 millions d'euros - a été réalisée il y a quelques semaines.