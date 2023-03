Pocognoli veut pousser les jeunes Genkois à l'exploit contre l'Atlético Madrid : "Ils nous voient comme le 'petit' Genk"

Les U19 de Genk affrontent l'Atlético Madrid ce mercredi en huitièmes de finale de Youth League. Le coach des jeunes Limbourgeois, Sebastien Pocognoli, veut croire en un exploit.

Qualifiés pour les 8e de finale de la compétition après leur victoire en barrages face à la Juventus - aux tirs au but -, les U19 de Genk se frotteront à l'Atlético Madrid.

Ce mercredi, 19h, les jeunes Limbourgeois disputeront une rencontre de gala, dans le Wanda Metropolitano. Même si l'adversaire est de taille, Sébastien Pocognoli croit en ses joueurs.

"Ils (l'Atlético) jouent à domicile contre le petit Genk. Savez-vous qu'ils ne nous mentionnent pas comme adversaire sur leur site Web ? Cela en dit long sur la façon dont ils nous voient. Nous sommes heureux de jouer le rôle d'outsider. On va se régaler. Si nous atteignons les quarts de finale, nous écrirons l'histoire avec notre académie de jeunes. Nous ne l'avons jamais atteint", a déclaré Pocognoli sur le site du Racing Genk.

"Pour mes joueurs, ce sera la plus grande expérience de leur vie jusqu'à présent", a continué l'ancien Diable Rouge. "L'Atlético est favori et doit faire le jeu. Mais ce n'est pas vraiment dans leur ADN. Nous pourrons peut-être en profiter. Que cela soit clair : nous n'allons pas à Madrid pour une promenade de beauté. Nous voulons passer au tour suivant. Ça va être difficile, mais tout est possible dans le football."