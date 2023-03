Après le Standard, une finale avec l'Antwerp : Michel-Ange Balikwisha rêve éveillé

Certains joueurs rêvent toute leur vie de jouer une finale de Coupe. D'autres, comme Michel-Ange Balikwisha, sont plus chanceux.

Encore auteur d'un bon match avec l'Antwerp, Michel-Ange Balikwisha n'en croyait pas ses yeux après la qualification. "C'est fou, j'ai déjà pu jouer cette finale il y a 2 ans avec le Standard, mais je l'avais perdue...alors pouvoir y regoûter si tôt, je remercie Dieu", se réjouit l'attaquant, qui rejoignait l'Antwerp en 2021. "On savait que, boostés par notre public, on y arriverait. Nous avons mis la pression à l'Union immédiatement, on savait que ça ne leur plairait pas".

Balikwisha a fini la rencontre sur les rotules, voire pire. "J'avais des crampes, je ne savais plus rester debout (rires). Tout ce que je pouvais faire, c'est prier que mes équipiers mettent leur penalty et que Jean nous sauve", reconnaît-il. Ses prières ont été entendues.

Désormais, Michel-Ange Balikwisha en fera une autre : "Je suis très heureux de rejouer une finale si vite, à 21 ans seulement, mais cette fois, si Dieu le veut, je veux aller la gagner", conclut-il avec un grand sourire.