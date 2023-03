Grosse désillusion côté unioniste : "Nous avons fait tout ce que nous pouvions"

Grosse déception du côté de l'Union Saint-Gilloise après son élimination en demi-finale de la Coupe de Belgique contre l'Antwerp.

Perdre après les tirs au but, ce n'est jamais drôle. Les matchs aller et retour entre l'Antwerp et l'Union se sont terminés sur le score de 1-0, il a donc fallu déclarer un vainqueur à la fin.

"Nous avons joué un bon match, notre organisation était bonne", a confié le défenseur de l'Union Siebe Van Der Heyden après la rencontre. "Ils ont eu des occasions, mais nous avons également été capables d'en repousser beaucoup. À la fin, nous avons eu quelques occasions supplémentaires mais nous n'avons pas pu les terminer. Nous avons fait tout ce que nous pouvions."

L'Union a débuté avec un attaquant et un milieu de terrain de plus contre Anvers, une nouvelle stratégie frappante mais il y a bien une explication selon le défenseur de l'Union. "Nous voulions avoir un homme de plus au milieu de terrain mais nous n'avons pas assez trouvé cet homme libre dans la construction. Défensivement, nous avons été capables d'éliminer les passes par le centre", a expliqué le défenseur central.

Ils sont désormais éliminés de la Coupe mais la saison de l'Union est loin d'être terminée. "Nous nous battons encore sur deux fronts en ce moment. Nous sommes toujours en course pour le titre en championnat et nous n'abandonnerons pas facilement en Europa League", a-t-il conclu avec combativité.