Jean Butez, bourreau de l'Union : "Quand j'ai vu Janssen manquer son tir, j'ai su que c'était à moi de jouer"

La séance de tirs au but de l'Antwerp commençait mal. Mais Jean Butez a compensé le penalty raté par Vincent Janssen, arrêtant deux envois unionistes.

Anthony Moris a cru brièvement qu'il serait le héros du soir, en arrêtant le tir au but de Vincent Janssen en tout début de séance. C'est finalement son homologue Jean Butez qui a tiré les marrons du feu, en stoppant deux envois - ceux de Simon Adingra et Teddy Teuma. "Quand j'ai vu Vincent manquer son tir, j'ai su que c'était à moi de jouer et de tout faire pour qu'on aille en finale", explique-t-il après la rencontre.

La pression avait été déplacée sur ses épaules, alors qu'on dit souvent (à tort ?) que les gardiens de but n'en ont aucune lors de ces séances. "J'ai essayé de ne pas penser au tir manqué, au public...J'ai juste voulu me grandir un maximum face au tireur adverse", souligne Butez. "Mais avec ce kop derrière moi, c'est comme s'il y avait un mur, un gardien de but supplémentaire. C'est pour ça qu'on savait que même après avoir perdu là-bas, tout était possible ici avec ce public".

La meilleure soirée de sa carrière...avant le Heysel

Maintenant, Jean Butez peut espérer remporter le premier trophée de son encore jeune carrière. L'Antwerp sera le favori face à Malines en finale. "Jusqu'à présent, c'est l'un des plus beaux moments de ma carrière. Mais gagner la Coupe dans deux mois, ce serait encore mieux", conclut-il avec le sourire.