🎥 Fin d'une interminable attente pour Yannick Carrasco

Yannick Carrasco retrouve des couleurs avec l'Atletico, qui a étrillé le FC Séville, samedi soir, en Liga.

Après un début d'année compliqué, Yannick Carrasco retrouve une place de titulaire à l'Atletico. Comme lors des deux dernières sorties des Colchoneros, le Diable Rouge était dans le onze de base contre Séville et il en a profité pour inscrire son deuxième but de la saison en championnat.

Yannick Carrasco n'avait plus marqué en Liga depuis le 10 septembre, il a planté la quatrième rose des siens, samedi soir contre Séville. Axel Witsel, lui, était titulaire dans l'entrejeu et a disputé l'intégralité de la rencontre.

Au cours d'une soirée parfaite pour l'Atletico: avec un doublé pour Memphis Depay, un doublé pour Alvaro Morata, un but et un assist pour Antoine Griezmann, les Colchoneros ont infligé un score de tennis aux Sévillans (6-1) et dépassent la Sociedad pour grimper sur le podium du championnat espagnol.