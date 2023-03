🎥 Le solo fantastique de Phil Foden !

Phil Foden a propulsé Manchester City aux commandes contre Newcastle United au quart d'heure de la rencontre. L'Anglais a démarré du côté droit, et a accéléré en déposant tous les défenseurs des Magpies, pénétrant dans le rectangle avant de tromper Nick Pope.

Une superbe action du Citizen de 22 ans, qui inscrit là son 13e but de la saison toutes compétitions confondues et son 9e en Premier League.

PHIL FODEN GOALLLL HE IS TOO GOODpic.twitter.com/yyYNkDf69V