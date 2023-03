L'AC Milan retombe dans ses travers, malgré un assist de Saelamaekers

Sale soirée pour l'AC Milan et ses trois Diables Rouges, qui ne préparent pas leur rendez-vous européen de la meilleure des manières.

Avant de défier Tottenham en huitième de finale retour de Ligue des Champions, l'AC Milan se déplaçait sur la pelouse de la Fiorentina. Et ça s'est mal passé pour les Rossoneri, qui restait sur une série de quatre victoires toutes compétitions confondues et qui ont mordu la poussière à Florence (2-0).

Avec Charles De Ketelaere sur la pelouse dès le coup d'envoi et Alexis Saelemaekers et Divock Origi en fin de match, les Milanais ont coulé en seconde période. Nicolas Gonzales a ouvert le score sur penalty et Luka Jovic a fait le break en fin de match.

Le Milan AC a réduit le score en toute fin de match, grâce à un assist d'Alexis Saelemaekers et à une frappe puissante de Theo Hernandez. Mais il était trop tard pour espérer revenir au score. Les Milanais sont dépassés par la Lazio et pointent à la quatrième place.