Bruges brûle-t-il ? "La crise la plus profonde depuis l'arrivée de Verhaeghe et Mannaert"

Les choses vont de mal en pis avec le Club de Bruges. La défaite à Ostende a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Marc Degryse en est conscient. "Perdre contre une équipe qui a pris 3 points sur 33, on ne peut pas être plus humilié en tant que champion", déclare-t-il très sévèrement dans Het Laatste Nieuws.

L'analyste a regardé le match d'Ostende avec tristesse et se rend compte que le match contre Gand n'était qu'un feu de paille.

Avec le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre Benfica qui les attend, il ne semble pas que l'amélioration soit pour tout de suite non plus. Et le Standard s'annonce également lourd et important dimanche prochain.

"Le Club de Bruges traverse sa crise la plus profonde depuis qu'il a été dirigé par Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert", a déclaré Degryse.

Selon Degryse, les chances de qualification sont devenues quasi nulles en C1. "Pour les supporters en déplacement comme pour Parker, il faut espérer que l'équipe ne se laissera pas encore une fois submerger."