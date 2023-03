Aron Dönnum : "Nous les avons étouffés du début jusqu'à la fin"

Ce samedi soir, le Standard de Liège a livré une prestation impressionnante face à Westerlo (2-0) lors de la 28ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège affrontait un concurrent direct avec Westerlo, à égalité de points avec lui au coup d’envoi. Et les Rouches ont surclassé largement le promu grâce à des réalisations de Dönnum (37e) et de Balikwisha (73e) sur des assists d'Ohio. Dans le temps additionnel, Bodart, qui n'avait rien eu à faire durant la soirée, était exclu pour une faute de main en dehors du rectangle alors que Matsuo allait se présenter devant lui (90e+3).

Le matricule 16 a sans doute disputé sa meilleure prestation de la saison contre Westerlo. "J'y pensais à la fin de la rencontre. Nous avions enregistré de belles victoires à domicile contre le Club de Bruges et l'Antwerp, mais je pense que notre niveau était meilleur ce week-end contre Westerlo. Nous les avons étouffés du début jusqu'à la fin. Ils n'ont eu aucune occasion et j'en suis même presque désolé car ce fut très dur pour eux. Une magnifique rencontre et quand nous jouons de la sorte, nous pouvons battre n'importe qui", a confié Aron Dönnum à l'issue de la rencontre.

"Nous sommes sur la bonne voie"

Les Rouches ont souvent chuté cette saison quand ils pouvaient réaliser la bonne opération. Pas lors de cette 28ème journée de Jupiler Pro League puisque les Liégeois ne sont plus qu'à un point du top 4. "Nous avons montré beaucoup de mentalité aujourd'hui, le coach a adressé un très bon discours avant la rencontre. Nous sommes sur la bonne voie. Le plein de confiance avant d'aller à Bruges ? Oui, c'est vrai sans oublier qu'ils auront plus de pression sur les épaules que nous. Nous voulons effectuer un bon résultat là-bas", a-t-il ajouté.

En cas de carton jaune, le Norvégien manquait le choc contre le Club. "Une pression par rapport à ça ? Non, il faut rester vigilant et intelligent. Mais aussi pouvoir conserver avec l'arbitre", a conclu Dönnum.