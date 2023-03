🎥 L'Union belge lance officiellement le nouvelle campagne des Diables Rouges

Après la nomination officielle de Domenico Tedesco, place à une nouvelle ère au sein des Diables Rouges avec l'Euro 2024 en ligne de mire. Qui dit grande compétition, dit campagne.

Ce mardi, l'Union belge a donné le coup d'envoi de sa nouvelle campagne #WIRSCHAFFENDAS (#OnVaLeFaire). "Le slogan #WIRSCHAFFENDAS résume bien ce que tout le monde pense, joueurs, staff et supporters : nous sommes tous convaincus de pouvoir à nouveau faire de bons résultats", confie Manu Leroy, Directeur marketing et communication de l’URBSFA.

Parmi les petites révolutions chez les Diables Rouges, on notera que l'Union belge souhaite remettre en place les entraînements ouverts au public qui avaient été mis à mal à cause de la pandémie du coronavirus.

On our way together to #EURO2024 in Germany. ūüĒĪ #WirSchaffenDas #OnVaLeFaire #AllesGeven pic.twitter.com/X6tN3zgTBn