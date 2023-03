Un joueur de Manchester United commet l'irréparable

Si Bruno Fernandes a été montré du doigt pour son attitude, un autre joueur du club est subitement devenu persona non grata.

Wout Weghorst est la bête noire des supporters de Manchester United depuis la défaite contre Liverpool en Premier League. Des images montrent l'attaquant néerlandais en train de taper sur le célèbre panneau "This is Anfield" avant la montée.

On reproche à Weghorst d'avoir porté la poisse sur les Mancuniens. L'action a été largement rapportée dans les médias britanniques, ce qui a donné lieu à des déclarations sur les réseaux sociaux, qui ont ressorti des déclarations du Hollandais de 2020. À l'époque, l'international oranje avait déclaré à DAZN qu'il pensait que Liverpool était un club spécial. "J'ai encore la chair de poule en écoutant You'll Never Walk Alone", avait-il déclaré alors qu'il jouait au VfL Wolfsburg. Deux ans plus tôt, il avait déclaré au Telegraph qu'il rêvait de jouer un jour pour les Reds.

De plus, selon l'entraîneur Jürgen Klopp, ils doivent gagner ce droit en remportant d'abord une récompense avec le club avant de le toucher. "C'est un signe de respect", a déclaré l'Allemand en 2016, après avoir commis la même erreur une fois. "Je l'ai touché en tant qu'entraîneur du Borussia Dortmund, mais nous avons perdu 4-0".