Un joueur de Premier League prend très cher : "Il ne devrait plus jamais porter le brassard de capitaine"

Manchester United a pris l'eau ce dimanche à Liverpool et le comportement de Bruno Fernandes fait grincer des dents en Angleterre.

"Manchester United devrait retirer le capitanat à Bruno Fernandes", estime Chris Sutton sur la BBC. L'ancien attaquant n'est pas convaincu par le comportement du meneur de jeu portugais lors de la sévère défaite 7-0 contre Liverpool en Premier League.

La frustration a gagné Fernandes dimanche, qui est allé au sol de manière théâtrale en deuxième mi-temps après avoir été légèrement touché au visage par une main d'Ibrahima Konaté. Gary Neville avait déjà qualifié ce geste d'"embarrassant et honteux", mais Sutton va encore plus loin. "Je pense qu'il ne devrait plus jamais porter le brassard de capitaine", a-t-il déclaré à la British Broadcasting Corporation.

"Je pense qu'il existe de bons arguments pour que le brassard lui soit retiré", poursuit-il. "Je pense que les jours de Bruno sont comptés. Il y a des joueurs bien plus qualifiés pour être capitaine. Fernandes n'est pas leur meilleur leader. Il y a de meilleurs candidats, comme Casemiro".

Entre-temps, la FA a également ouvert une enquête sur Fernandes pour son comportement à l'égard du juge de ligne. Le milieu de terrain a donné une petite poussée à l'arbitre assistant.