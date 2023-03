Match interrompu à Charleroi : Malines fulmine

Le KV Malines compte toujours sur les trois points du match arrêté à Charleroi. La Pro League n'a pas encore statué sur la rencontre du 12 novembre de l'année dernière.

Vendredi, il sera enfin question de Charleroi - KV Mechelen, le match qui a été interrompu par les supporters locaux le 12 novembre. Lors de ce match de la 17e journée, les supporters carolos ont manifesté leur mécontentement. Lorsque les supporters ont lancé des fumigènes sur la pelouse pour la troisième fois, le match a été définitivement arrêté à la 67e minute quand Charleroi menait 1-0.

Tant Charleroi que Malines ont remis en cause le principe de responsabilité dans ce cas particulier, lequel dépend de l'interprétation des articles 16.1 et 16.2 du Code disciplinaire de la FIFA définissant les règles de sécurité et d'ordre à l'intérieur et aux alentours des stades.

© photonews

Bayat souhaite que les personnes responsables soient sanctionnées. Une décision provisoire indique que le Conseil de discipline de la Pro League est d'accord en partie. La question est de savoir si une partie du match ou même le match entier sera rejoué.

Le KVM accuse Charleroi d'avoir eu une "attitude antisportive". L'avocat des Sang et Or, Thierry Lamar, en dit plus à Gazet van Antwerpen. "Monsieur Bayat a remué ciel et terre après les troubles entre Charleroi et le Standard lors de la saison 2015-2016 pour faire modifier le règlement tel qu'il est actuellement. Ce règlement stipule clairement que les trois points vont à la partie non impliquée, en l'occurrence le KV Malines. Que Charleroi veuille maintenant éviter cette sanction, nous pensons que c'est aller trop loin", conclut Lamar.

Malines reste donc confiant quant à l'issue de l'affaire et espère pouvoir compter trois points de plus.