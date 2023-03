Officiel : Le Club de Bruges remercie Scott Parker

Après la débâcle à Benfica en huitième de finale de la Ligue des champions, il ne faisait plus aucun doute que l'Anglais allait se faire remercier ce mercredi.

Scott Parker n'est plus l'entraîneur principal du Club de Bruges. L'Anglais avait débarqué chez les Gazelles le 31 décembre de l'année dernière pour remplacer Carl Hoefkens. L'ancien coach de Fulham et de Bournemouth n'est pas parvenu à remettre le Club sur les rails et a donc été remercié 67 jours plus tard après seulement deux victoires en 12 matches.

C'est l'assistant Rik De Mil qui devrait assurer l'intérim avant l'arrivée d'Alfred Schreuder ou d'un nouveau coach.