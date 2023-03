Radja Nainggolan a encore fait des siennes et prend une longue suspension

Radja Nainggolan a quitté Anvers, mais avait encore un dernier verdict en attente, qui est tombé. Le Ninja a reçu une nouvelle suspension de permis de conduire.

Le tribunal de police d'Anvers vient de condamner Radja Nainggolan à 9 mois de suspension de permis de conduire, après que l'ex-joueur de l'Antwerp ait été arrêté, initialement pour usage de son téléphone au volant. Lors de cette arrestation, Nainggolan était encore sous le coup d'une suspension de permis, révèle le Nieuwsblad.

Ou plus précisément : il en sortait, mais devait encore repasser son permis via des examens. Son avocat a plaidé la bonne foi, assurant que l'ex-Diable Rouge pensait avoir terminé sa période d'interdiction. Mais en raison de circonstances aggravantes, Nainggolan étant récidiviste, le tribunal n'a pas été clément et a infligé 9 mois de suspension ainsi que 4000 euros d'amende pour conduite sans permis, et 8 jours (et 240 euros d'amende) pour usage du téléphone au volant.

Cette interdiction reste cantonnée à la Belgique. Radja Nainggolan évoluant désormais à SPAL, en Italie, cela ne devrait pas l'handicaper à court terme...