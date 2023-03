Le PSV a déjà pris une décision concernant Fabio Silva

L'ancien attaquant du Sporting d'Anderlecht est clairement comme un poisson dans l'eau aux Pays-Bas, et son nouveau club aimerait que ce mariage perdure.

Le PSV a prolongé mercredi le prêt de Patrick van Aanholt d'un an, mais le club aimerait faire de même avec Fábio Silva (ex-Anderlecht). Le club d'Eindhoven est très satisfait du Portugais et espère donc pouvoir compter sur lui pour une année supplémentaire.

Pour ce faire, le PSV devra entamer des discussions avec Wolverhampton, qui ne s'est pas encore montré très enthousiaste à l'égard des avances d'Eindhoven. Selon Eindhoven's Dagblad, le PSV aurait déjà frappé à la porte du club anglais pour prolonger le contrat de location de Silva, mais le club a ensuite voulu reporter la proposition à une date ultérieure. On ne sait pas si Wolverhampton est prêt à discuter maintenant, mais Silva a l'avantage de vouloir rester à Eindhoven une saison de plus.

Ce que le PSV veut faire de plus en matière d'attaque reste un mystère. Avec Luuk de Jong et Anwar El Ghazi, le club dispose de deux joueurs supplémentaires qui sont de toute façon sous contrat pour une longue période. Plus tard, on verra ce qui sera fait avec Sávio, Thorgan Hazard et Yorbe Vertessen. Les deux premiers sont loués respectivement à Troyes et au Borussia Dortmund, le dernier a quitté le PSV sur base d'une location à l'Union SG.