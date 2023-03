Officiel : Le staff complet de Domenico Tedesco est connu

On l'attendait depuis quelques jours, l'Union Belge vient de dévoiler le staff qui accompagnera Domenico Tedesco durant son mandat en Belgique. Le premier changement majeur concerne Lieven Maesschalk, qui n'est plus le kinésithérapeute des Diables. Vladimir Cepzanovic et Bram Gielen deviennent les deux nouveaux préparateurs physiques.

Le germano-italien pourra aussi compter sur les soutiens d'Andreas Hinkel, qui était déjà son adjoint à Leipzig, et sur Max Urwantschky en tant qu'entraîneur des gardiens. Thomas Schneider, qui fut T1 à Stuttgart et qui a accompagné Joachim Low, fera aussi partie du staff.

Umberto Tedesco, frère du sélectionneur, rejoint le groupe de "Performance Analyst" déjà composé de Luke Bernstead et Dylan Vanhaeren. Piet Erauw reste Team Manager, Kristof Sas est toujours le médecin de notre équipe nationale.

Our new staff is complete! Get to know everyone on our website. ⤵️