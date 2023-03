Chelsea enfonce Leicester et ses Belges, Everton et Amadou Onana respirent

Après la déroute de Liverpool, l'après-midi se poursuivait avec quatre autres rencontres comptant pour la 27e journée de Premier League.

Leicester - Chelsea

Les Foxes avec Wout Faes et Youri Tielemans au coup d'envoi, encaissaient un premier but rapide des oeuvres de Chilwell (11e). Daka (39e) égalisait peu avant le repos mais Havertz remettait les Blues aux commandes dans les arrêts de jeu. Après le repos, Kovacic (78e) mettait les Blues en position confortable, enfonçant Leicester un peu plus. Faes écopait d'une rouge suite à deux avertissements (19e et 87e) et laissait les siens terminer à dix. Cette défaite enfonce les Foxes, qui sont plus proches que jamais de la zone rouge.

Everton - Brentford

En besoin urgent de points, McNeil (1e) mettait Everton sur les bons rails avec un but très rapide. Avec Amadou Onana au coup d'envoi, les Toffees l'ont finalement emporté grâce à cet unique but rapide, qui leur permet de sortir de la zone rouge.

Leeds - Brighton

Mitoma (ex-Union) offrait l'ouverture du score à Mac Allister (33e) avant que Leeds n'égalise via Bamford (40e). auteur d'un auto-but, Harrison relançait les visiteurs malgré lui à l'heure de jeu, mais se rachetait en égalisant (78e).

Tottenham - Nottm Forest

Les Spurs n'ont pas eu de mal à digérer leur élimination face à l'AC Milan. Kane (19e) ouvrait le score, puis doublait la mise sur penalty (35e) avant que Son (62e) ne triple la mise. Worrall (81e) sauvait l'honneur pour les promus où Orel Mangala a joué la première mi-temps.