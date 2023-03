Heureux au Standard, Steven Alzate pourrait rester la saison prochaine : "À l'issue de cet exercice, on va s'asseoir avec les deux clubs pour discuter"

Choc au programme de ce dimanche après-midi (13h30) entre le Club de Bruges et le Standard de Liège lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège a fait le plein de confiane avant son déplacement au Jan Breydelstadion. "L’équipe a pris beaucoup de confiance ces dernières semaines et le Club Bruges est dans le dur, on doit en profiter. J’ai regardé leur match à Benfica mardi dernier en Ligue des champions et on sent qu’ils sont dans une mauvaise période. Au surplus, leur entraîneur a été limogé. C’est le bon moment pour les affronter et nous sommes prêts à faire un bon résultat là-bas", a confié Steven Alzate en conférence de presse. "Tous les matchs restants seront importants, mais celui-ci l’est encore plus car on rencontre le quatrième. Ne pas être dans le top 4 serait décevant même si l'objectif en début de saison était le top 8", a souligné l'international colombien.

"Depuis la trêve hivernale, j’ai joué tous les matchs"

Après des débuts compliqués, le milieu de terrain est devenu incontournable au sein de l'entrejeu liégeois. "Je suis arrivé en toute fin de mercato lorsqu’une équipe était déjà en place mais je connaissais mes qualités. Je n’ai jamais douté car je savais que ça prendrait un peu de temps pour trouver le bon rythme. Depuis la trêve hivernale, j’ai joué tous les matchs. Je me sens vraiment bien", a ajouté celui qui s'entend à merveille avec Gojko Cimirot. "J’adore jouer avec lui car il apporte son équilibre et son expérience à l’équipe. On communique beaucoup et on se comprend bien", a précisé le joueur âgé de 24 ans.

"Je me sens important ici et j'espère qu'on va décrocher ce ticket européen"

Le médian prêté (sans option) par Brighton & Hove Albion ne cesse de monter en puissance en bord de Meuse. "Je suis venu ici pour progresser mais aussi pour grandir en tant que joueur et en tant que personne. Rester un an de plus ? C'est possible, on ne sait jamais de quoi est fait le football. Je pourrais rester car le Standard est un super club, les gens ici sont formidables et j'aime ce que nous faisons. Je me sens important ici et j'espère qu'on va décrocher ce ticket européen. Évoluer sur la scène européenne, c’est forcément quelque chose d’attirant et cela ne m’est encore jamais arrivé dans ma carrière. La Premier League est le meilleur championnat du monde et y retourner est également un objectif. Mais une partie de moi a envie de rester à Liège. À l'issue de la saison, on va s’asseoir avec le Standard et Brighton pour discuter et savoir quelle est la meilleure solution pour moi", a conclu Alzate.