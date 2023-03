Leye et Derijck particulièrement sévères après le naufrage

Zulte Waregem n'a pas disputé une mauvaise première période contre La Gantoise, mais l'Essevee a sombré après la pause. Les Buffalos se sont imposés 2-6 à l'Elindus Arena ce dimanche soir.

"Nous avons raisonnablement bien commencé et jusqu'au 0-1, tout allait bien", a déclaré Timothy Derijck à l'issue de la rencontre. "Nous sommes bien revenus plusieurs fois, mais nous avons encaissé des buts qui sont un prototype de ce que nous sommes maintenant. Nous avons vraiment donné des cadeaux, ce n'est pas possible. C'était beaucoup, beaucoup trop facile. On ne peut pas continuer à tout donner comme ça. Nous allons devoir le faire tous ensemble", a expliqué le défenseur central.

© photonews

L'entraîneur Mbaye Leye a également assisté à ce triste spectacle. "C'est un remake du match contre Louvain. Nous avons laissé l'adversaire entrer dans le match à cause de nos erreurs. Pendant les 35 premières minutes, Gand n'est pas entré dans son match et nous n'avons rien lâché."

Les erreurs commises

"Les choses ne vont pas bien pour nous dans les deux rectangles et c'est ce qu'il faut faire si l'on veut lutter contre la relégation. Comment encaisser un but rapidement après le 1-2 et après le 2-3 ? Ce n'est pas possible. Nous avons tous commis des erreurs. Des erreurs comme celle-là ? C'est impossible. Avec des attaquants normaux, vous en avalez deux, avec un Gift Orban, c'est plus que deux."