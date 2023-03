🎥 Ligue des champions : Manchester City humilie Leipzig grâce à un quintuplé d'Haaland, l'Inter et Lukaku filent en quarts de finale

Deux rencontres des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions avaient lieu ce mardi soir.

Manchester City-RB Leipzig 7-0

Kevin De Bruyne était bien entendu aligné par Pep Guardiola. Avec un véritable festival et 5 buts, Erling Håland a été le grand artisan de la démonstration de Manchester City contre le RB Leipzig (7-0) ce mardi pour le compte du 8e de finale retour de la Ligue des Champions après le nul (1-1) concédé à l’aller.

Haaland ouvrait le score sur penalty (21e). Dans la foulée, De Bruyne trouvait la barre sur un tir lointain, mais le Norvégien suivait bien pour doubler la mise de la tête (24e) ! Décidément intenable, Håland n’était pas loin d’un triplé, mais Blaswich s’interposait. Juste avant la pause, une tête de Dias terminait sur le poteau, mais Håland contrait Haïdara sur la ligne pour marquer (45+2e).

Dès le retour des vestiaires, Gündogan enfonçait encore le clou avec une frappe croisée après un bon travail de Grealish (49e). Une démonstration. Haaland plantait le cinquième but sur corner (54e). En feu, le Norvégien profitait ensuite d’un ballon mal dégagé par Blaswich sur un centre d'Akanji pour inscrire un quintuplé (57e). Dans les ultimes instants, De Bruyne illuminait aussi cette partie de sa classe avec une superbe frappe enroulée à l'entrée de la surface (90+1e). Grandiose et Manchester City validait son billet pour les quarts de finale.

Inter Milan-FC Porto 0-0

Sur le banc au coup d'envoi, Romelu Lukaku est monté en seconde période pour remplacer Edin Dzeko (70e). Vainqueur 1-0 à l’aller, l’Inter Milan a tremblé jusqu’au bout, mais les Nerazzurri sont parvenus à assurer la qualification en résistant au FC Porto (0-0) ce mardi à l’occasion des 8es de finale retour de la Ligue des Champions. Pour la première fois depuis la saison 2010-2011, le club lombard sera au rendez-vous des quarts de finale de C1 !

Entre déchet technique et manque d'intensité, cette partie ne parvenait pas à décoller. Juste avant la mi-temps, les Dragons proposaient enfin un mouvement digne de ce nom mais Dimarco sauvait les meubles devant Evanilson. La pression portugaise s’accentuait au fil du second acte. Plus les minutes passaient, plus l’Inter reculait dangereusement. Mais les visiteurs tenaient bon, à l’image d’un Darmian héroïque face à Galeno avant de sortir sur blessure. L’atmosphère devenait irrespirable durant les 7 minutes de temps additionnel. Dumfries sauvait un ballon sur la ligne avant de voir Onana repousser la tête de Taremi sur le poteau tandis que juste après Grujic n’expédie le cuir sur la barre.