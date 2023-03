Faut-il s'attendre à des surprises dans la sélection de Domenico Tedesco ?

Ce vendredi, Domenico Tedesco va révéler les noms qui entameront la nouvelle ère chez les Diables Rouges. Beaucoup espèrent un ravalement de façade complet, mais risquent la déception.

Domenico Tedesco dévoilera ce vendredi sa première sélection en tant que successeur de Roberto Martinez. Un moment important, qui sera fort scruté et donnera peut-être des indications sur les mois et années à venir. Mais un moment qui ne sera peut-être pas la relève de la garde complète que certains espèrent.

Peu de retraites

Eden Hazard, Toby Alderweireld, Simon Mignolet : voilà les retraites annoncées, et à 3 jours de la liste, ce seront les seules. Trois cadres, certes ; mais en soi un titulaire (Toby), un joueur n'ayant disputé aucun match de championnat en 2023, et le deuxième gardien.

Si Domenico Tedesco venait à se passer d'autres vétérans, comme Axel Witsel, Dries Mertens ou Jan Vertonghen, il les pousserait certainement à annoncer une retraite qui ne semble pas au programme. Tous trois jouent, et même à un bon niveau. Tedesco ne va pas se passer de ces trois repères, ce qui ne leur garantit pas le onze mais probablement la sélection.

Les blessures permettront des premières

Malheureusement, Tedesco doit faire face à des absences pour blessures, surtout celles de Youri Tielemans et Jérémy Doku qui sont gênantes. Au milieu de terrain, cela devrait permettre la première sélection de Roméo Lavia ; on ne pourrait pas parler de surprise, mais bien de logique. Même chose si Bryan Heynen venait à remplacer un Leander Dendoncker en perte de vitesse.

La blessure de Jérémy Doku est intéressante dans le sens où peu de joueurs ont son profil. Tedesco prendra-t-il le risque d'appeler Johan Bakayoko ? Il est la seule "vraie" surprise qui peut s'inviter dans la sélection, même s'il fait aussi face à une solide concurrence notamment de la part d'un certain Mike Trésor, fort pressenti. Citons aussi Maxim De Cuyper : vu la forme actuelle de nos latéraux, il doit probablement en être.

Les habitués hors-forme seront là

On peut douter de la présence d'un Dendoncker, mais pour le reste, pas de vrais doutes : on imagine mal Domenico Tedesco ne pas rappeler des piliers de la génération dorée pour raisons de méforme. Le nouveau sélectionneur fera une revue d'effectif, prendra ses marques.

Impossible de ne pas voir le duo Lukaku-Batshuayi, par exemple. Seuls probables exclus, ceux qui sont en manque cruel de temps de jeu, comme Divock Origi, mais même un Thomas Meunier pourrait bien en être malgré sa situation très délicate.

Nos 26 ?

Pour l'exercice, et en tenant compte des retraites annoncées et blessures, voici ce qu'un noyau de 26 pourrait donner. On constate qu'il y a au final peu de place pour de vraies surprises (*), mais bien pour un vent de fraîcheur.

Gardiens : Courtois, Casteels, Vandevoordt

Défenseurs centraux : Theate, Faes, Vertonghen, Debast, Bornauw

Défenseurs latéraux : Castagne, Saelemaekers, De Cuyper, Foket

Milieux de terrain : Witsel, Lavia, Onana, Heynen, De Bruyne, Sambi Lokonga

Attaquants : Carrasco, Trésor, Lukebakio, De Ketelaere, Trossard, Openda, Batshuayi, Lukaku