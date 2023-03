Gros dégraissage à Chelsea cet été : 11 joueurs sur le départ

Très actif depuis l'arrivée du nouveau propriétaire Todd Boehly, les Blues ont énormément recruté. Mais cet été, ils vont devoir faire le ménage.

Chelsea va dégraisser cet été, selon The Athletic. Les Blues ont déjà dressé une liste de 11 joueurs à vendre lors du prochain mercato d'été.

Les éléments concernés par un départ sont le back gauche Ben Chilwell, le défenseur polyvalent César Azpilicueta, les milieux Mateo Kovacic, Ruben Loftus-Cheek et Conor Gallagher, les ailiers Raheem Sterling, Hakim Ziyech, Christian Pulisic, les milieux offensifs Mason Mount et Kai Havertz et l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang.