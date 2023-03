La réaction pleine d'amertume de Sergio Conceiçao

Malgré sa nette domination et trois énormes occasions durant le temps additionnel, le FC Porto n'est pas parvenu à renverser la vapeur contre l'Inter Milan (0-1, 0-0) ce mardi à l'occasion du huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Porto sait qu'il ne lui a pas manqué grand-chose pour forcer la prolongation contre l'Inter en Ligue des champions, mais André Onana a réalisé de superbes arrêts tout au long de la soirée. Forcément déçu par cette élimination, l'entraîneur des Dragons, Sérgio Conceição, a préféré reconnaître les mérites de son équipe, mais a estimé que ce n'est pas forcément la meilleure équipe qui s'est qualifiée.

"Nous avons été très présents et supérieurs dans les deux matchs, mais aujourd'hui nous n'avons pas fait le plus important : marquer des buts. Il faut féliciter les joueurs, ils ont fait un excellent match et la vérité est que l'Inter n'a été supérieure qu'en dix minutes sur l'ensemble de deux matchs. Pendant les 170 minutes restantes, nous avons toujours été supérieurs. Je m'attendais à mieux de la part d'une équipe comme l'Inter", a pesté le technicien portugais en conférence de presse.

Enfin, Conceição a commenté le poids des absences de Pepe et Otávio. "Ils sont des joueurs importants, mais ceux qui ont joué ont donné une excellente réponse. Je ne peux pas m'en plaindre. Mais on a toujours besoin de deux joueurs comme Pepe et Otávio. Les entraîneurs veulent avoir toutes les solutions. Mais nous allons regarder vers l'avenir avec optimisme avec le reste du Championnat et la Coupe du Portugal. C'est ce que j'ai dit aux joueurs à la fin".