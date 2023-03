🎥 Officiel : Un joueur de Jupiler Pro League élu joueur de la semaine en Conference League

Ils étaient deux à être nominés : Emmanuel Gift Orban et Bart Verbruggen. C'est l'attaquant Gantois qui, fort de son triplé express, remporte le prix.

Grande semaine pour les clubs belges en Coupe d'Europe, à commencer par la Conference League. Anderlecht et La Gantoise se sont qualifiés pour les quarts de finale, permettant à la Belgique de battre son record au coefficient UEFA.

Forts de deux grosses prestations, Emmanuel Gift Orban et Bart Verbruggen faisaient partie des 4 nominés pour le titre de joueur de la semaine de la compétition. C'est bien l'attaquant de La Gantoise qui, fort d'un triplé en 3 minutes et 24 secondes mettant Gand sur orbite et devenant le triplé le plus rapide jamais inscrit en Coupe d'Europe, remporte le prix du joueur de la semaine. Une distinction très probablement méritée.