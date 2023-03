"Vincent Kompany est une légende, tant humainement que sportivement"

Moment spécial pour Vincent Kompany qui affrontera son ancien capitaine, Vincent Kompany, en 1/4 de finale de FA Cup.

Pep Guardiola et Vincent Kompany vont vivre un moment spécial. Ce samedi, Manchester City recevra Burnley dans les cadre des quarts de finale de FA Cup. L'heure des retrouvailles entre l'ancien capitaine des Cityzens et l'entraîneur espagnol. En conférence de presse, le T1 des pensionnaires de l'Etihad Stadium s'est rappelé de l'importance de son ancien défenseur central.

"Je suis vraiment content qu'il soit de retour. Vincent était très important pour notre équipe. C'est l'une de nos plus grandes légendes, mais il était encore plus important humainement. Quand je suis arrivé en Angleterre seul et que j'ai vécu des moments difficiles, c'est lui qui a pris les devants pour remettre les choses dans le bon sens."

S'il demeure dithyrambique envers son ancien joueur, Guardiola loue également les qualités d'entraîneur de Kompany. "Je ne m'attendais pas à les voir là si rapidement, ils sont extrêmement proches de la Premier League ! Je suis convaincu qu'il prendra ma place un jour, mais je ne sais pas quand cela arrivera. Nous voulons faire un pas supplémentaire vers Wembley mais nous devrons être très attentifs car Burnley est une équipe redoutable" a conclu Guardiola en conférence de presse.