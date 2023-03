Un nouveau coup d'arrêt pour Genk ? Ce n'est pas l'avis du buteur, Joseph Paintsil

Genk ne parvient plus à enchaîner les succès. Au Cercle de Bruges, il a fallu une égalisation de Joseph Paintsil en seconde période pour décrocher un point important.

Deux nouveaux points de perdus pour le Racing Genk, ce vendredi soir, sur la pelouse du Cercle de Bruges ? Les Limbourgeois étaient assez logiquement menés au score au repos, mais Joseph Paintsil est venu une nouvelle fois débloquer la situation en début de deuxième mi-temps.

"Notre première période n'était pas bonne. Les joueurs du Cercle étaient plus rapides que nous sur les seconds ballons, cela nous a mis en difficulté. Wouter Vrancken n'était pas fâché à la pause mais il a souligné l'évidence. On devait être beaucoup plus tranchants dans les duels. Cela a servi de réveil nécessaire et en seconde période, cela s'est beaucoup mieux déroulé" a souligné le Ghanéen au coup de sifflet final.

Tolu Arokodare toujours indisponible, c'est Ally Samatta qui était une nouvelle fois a ligné à la pointe de l'attaque du leader du championnat. "Je pense que notre association avec Samatta fonctionne très bien. Sur la première occasion qu'il me donne, je peux faire beaucoup mieux. Il ne faut pas dire que c'est un mauvais point, personne ne gagne facilement au Cercle de Bruges" a conclu le seul buteur de Genk.