Vanhaezebrouck attend plus de son duo de choc et donne des nouvelles de Tissoudali

Hugo Cuypers, sur une passe de Gift Orban, a ouvert le score pour Gand contre Eupen. Ce dernier a également forcé le deuxième but gantois. Les attaquants ont donc de nouveau joué un rôle important à la Ghelamco Arena.

Hugo Cuypers et Gift Orban ont été importants pour les Buffalos, mais Hein Vanhaezebrouck est resté très critique lors de sa conférence de presse.

"Nos joueurs offensifs n'ont pas été en mesure de mettre suffisamment de choses en jeu en première mi-temps. Nous avons marqué sur une transition très rapide et c'est aussi la qualité d'Orban et de Cuypers dans cette phase."

Un but de grande classe

"Mais je n'ai pas été satisfait de leur performance en première mi-temps. Ils se sont rattrapés avec leur but, mais j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas assez impliqués dans le jeu. Ils étaient trop peu disponibles, donc nous étions bloqués. Cela a permis à Eupen de mettre la pression et nous n'avons pas pu en profiter. Un but de grande classe, ce sont des attaquants pour ça aussi. J'attends encore plus d'eux. Il faut aussi être impliqué dans le jeu."

"Gift Orban est absolument bon, mais il y a dix autres joueurs. Il faut peut-être prêter attention à d'autres joueurs. Il doit encore s'améliorer dans certains domaines.

Et le troisième attaquant, Tarik Tissoudali, n'est toujours pas revenu. "Quand allez-vous le voir ? Je le vois tous les jours à l'entraînement. Je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas quand il reviendra."