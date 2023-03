Didier Lamkel Zé allumé par son ancien capitaine : "Il ne me manque pas"

Le turbulent Camerounais n'a jamais vraiment fini de faire parler de lui. Cette fois-ci, c'est Kristof D'Haene qui y va de sa petite anecdote.

Kristof D'Haene, ancien coéquipier de Lamkel Zé à Courtrai, était présent sur le plateau d'Extra Time. "Je dois faire attention à ce que je dis. Mais il ne me manque pas, non. Je pensais qu'il était 'wow' à l'Antwerp, chez nous ce n'était pas vraiment 'wow'. C'était un joueur qu'on pouvait utiliser, mais chez nous, il ne faisait pas souvent la différence."

Le capitaine des Kerels a également parlé du caractère de Lamkel Zé. Selon lui, le joueur n'est pas quelqu'un de mauvais, mais bien trop nonchalant à ses yeux pour le football de haut niveau. "Il est très bon, c'est certain. Mais si vous êtes dans une lutte pour la relégation et que quelqu'un arrive 4 jours sur 5 en retard.... Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez alors tout faire pour lui, pour vous et pour l'équipe."

Un exemple ? "Arriver avec des gâteaux au chocolat au petit-déjeuner, par exemple, n'est pas vraiment professionnel", a confié D'Haene.