Divock Origi et Charles De Ketelaere au cœur d'un sacré problème à l'AC Milan

L'AC Milan n'avance plus depuis le début de l'année 2023. Les statistiques des deux Diables Rouges n'arrangent rien.

Après un très bon début de saison, l'AC Milan est en train de complètement craquer en Série A. Manque de solidité défensive, manque de production offensive,.. les explications avancées par les supporters des Rossoneri sont nombreuses. Dans le football, un joueur offensif doit se rendre décisif sur le plan statistique pour aider son équipe et ce n'est malheureusement pas le cas des deux Belges.

Depuis le début de l'année 2023, Charles De Ketelaere ne s'est pas rendu décisif à la moindre reprise en 9 montées au jeu et une titularisation, tandis que Divock Origi a inscrit un seul et unique but... contre Sassuolo, lors de la défaite 2-5 de Milan au mois de janvier.

Un bilan famélique, évidemment critiqué en Italie. De Ketelaere et Origi ne sont pas seuls, puisque Brahim Diaz (1 but - 1 assist), Ante Rebic (0 but - 0 assist), Junior Messias (2 buts - 1 assist) et Olivier Giroud (3 buts - 1 assist) affichent également de très maigres statistiques depuis le début de l'année civile.

Si l'AC Milan est en difficulté, Stefano Pioli tient certainement un élément de réponse.