Fabio Silva s'exprime sur son départ d'Anderlecht : "C'est absurde"

Cette étape à Bruxelles ne fut pas le tremplin espéré pour Fabio Silva, parti au PSV Eindhoven.

Arrivé pour former un duo d'enfer avec Sebastiano Esposito, Fabio Silva n'a pas vraiment convaincu au Sporting d'Anderlecht. En 20 rencontres de Jupiler Pro League, l'attaquant portugais a inscrit 7 buts et a quitté les Mauves frustré. Pour Voetbal International, l'attaquant de 20 ans est revenu sur son départ du Lotto Park.

"Les rumeurs d'un désaccord avec Brian Riemer ? C'est tout simplement absurde, j'avais de bonnes relations avec tout le monde à Anderlecht. Cette étape à Anderlecht était très importante pour moi. Je devais retrouver le plaisir et gagner la confiance des gens. A mon âge, je dois me servir de toutes les occasions d'apprendre. Ensuite, vous avez besoin d'entraîneurs qui comprennent cela et qui agissent."

Selon diverses informations, Fabio Silva aurait craint que le RSCA ne se qualifie pas pour les Play-Offs 2. Alors que l'Euro U21 se disputera en été, un tel échec de la part du Sporting aurait été préjudiciable pour les prochains mois de Fabio Silva.