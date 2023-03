Trois prolongations d'un coup à Beveren

Dauphin du RWDM en Challenger Pro League, le club de Beveren vient d'annoncer trois prolongations de contrat.

Beveren s'est dit "heureux d'annoncer" l'accord trouvé avec trois joueurs du noyau A pour un "séjour prolongé". Il s'agit de Thierno Barry (20 ans), Malick Fall (20 ans) et Mauro Trari (23 ans).

"Bien que Malick, Mauro et Thierno aient tous joué des rôles différents dans notre équipe cette année, il était extrêmement important pour nous de les garder tous les trois dans l'équipe à plus long terme. Nous attendons avec impatience ce que l'avenir leur réserve, à court et à long terme. Nous espérons qu'ils nous aideront à franchir autant de pas que possible dans les années à venir", a déclaré le PDG du club, Antoine Gobin.