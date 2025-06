Un adversaire connaît très bien Rudi Garcia : "Nous espérons que ça nous aidera contre la Belgique"

Connaissez-vous bien la Macédoine du Nord ? Il y a peu de noms célèbres dans la sélection de Blagoja Milevski, mais l'un d'eux connaît bien Rudi Garcia.

Il est difficile de trouver la liste des joueurs appelés par Blagoja Milevski transcrite en caractères latins et publiée ailleurs que sur les sites d'informations macédoniens ou via la fédération macédonienne de football. Le sélectionneur de la Macédoine du Nord a appelé 27 joueurs, dont vous pouvez découvrir la liste ci-dessous.

Peu de noms connus, à l'exception - pour le public belge - d'Aleksandar Trajkovski (32 ans), qui a brillé sous les couleurs de Zulte Waregem et Malines par chez nous et vient de quitter le Hajduk Split où il évoluait depuis 2023.

Si nous analyserons le noyau nord-macédonien plus en détails cette semaine à l'approche du match, l'une des stars de l'équipe reste certainement Eljif Elmas (25 ans), qui a porté les couleurs du Napoli de 2019 à 2024 avant d'être transféré pour 24 millions au RB Leipzig.

À Naples, Elmas a été entraîné par un certain... Rudi Garcia. "La Belgique figure parmi les 5 meilleures nations d'Europe", affirmait Milevski en conférence de presse dans des propos relayés par Slobodenpecat. "Leur qualité individuelle et collective est du plus haut niveau mais notre objectif est d'offrir une résistance maximale".

Le fait que Garcia ait récemment pris fonction ne change rien aux yeux du coach nord-macédonien. "Nous disposons des données du match contre l'Ukraine. C'est fréquent que nos adversaires aient récemment changé de coach. Toutes les informations dont nous disposons, y compris le fait que Eljif Elmas ait connu Garcia à Naples, peuvent nous aider à mieux analyser l'adversaire".