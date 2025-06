Ce serait une sacrée surprise : un cadre des Diables Rouges intéresse l'Arabie Saoudite !

Le mercato de cet été sera crucial pour pas mal de Diables Rouges, à un an du Mondial. Rudi Garcia ne serait certainement pas ravi si l'un de ses titulaires allait s'exiler en Arabie Saoudite...

Depuis son arrivée à la tête des Diables Rouges, Rudi Garcia n'a pas appelé de joueurs évoluant en Arabie Saoudite, et pour cause : Koen Casteels a pris sa retraite internationale, et Yannick Carrasco a été longtemps absent. Le sélectionneur, cependant, a plusieurs fois clairement laissé sous-entendre qu'il préférait voir ses joueurs évoluer au plus haut niveau européen.

Sa prière a été entendue dans le cas de Kevin De Bruyne, longtemps courtisé par l'Arabie Saoudite mais qui a rapidement privilégié d'autres pistes. KDB devrait bientôt être officialisé du côté du Napoli, et donc jouer la Ligue des Champions dans la même équipe que Lukaku ; tout bénéfice pour l'équipe nationale.

Mais un autre cadre des Diables semble intéresser la D1 saoudienne : selon les informations de Sacha Tavolieri, le Al Hilal FC aurait pris ses renseignements concernant... Amadou Onana (23 ans). Le club où évoluent Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic ou encore Kalidou Koulibaly se cherche un renfort au milieu de terrain.

Onana n'écarterait aucune possibilité, mais aucune offre n'aurait encore été émise auprès d'Aston Villa et les discussions n'en seraient qu'au stade préliminaire. Bien sûr, on imagine qu'il faudrait une offre financière considérable pour persuader Onana, titulaire important à Villa et potentiel patron des Diables Rouges, de rejoindre l'Arabie Saoudite à un an du Mondial.

En mars dernier, Amadou Onana était indisponible, ce qu'avait ouvertement déploré Rudi Garcia. Il fera connaissance avec son sélectionneur la semaine prochaine à Tubize, et se posera en titulaire probable pour le déplacement en Macédoine du Nord et la réception du Pays de Galles. Garcia lui donnera-t-il pour l'occasion un conseil concernant son avenir ?