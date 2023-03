Bart Verbruggen sur la liste d'un ténor européen ?

Les choses vont vite pour Bart Verbruggen cette saison. Il est désormais titulaire avec Anderlecht et a également été appelé en équipe des Pays-Bas. Le Real Madrid le suit également de près.

Selon Defensa Central, le Real Madrid cherche une doublure abordable pour Thibaut Courtois. Verbruggen correspond à ce profil. Sa valeur est actuellement estimée à dix millions d'euros. Actuellement, Andriy Lunin est toujours le deuxième gardien du Real, mais il souhaite partir pour s'installer ailleurs.

Le Real est loin d'être le seul club à être lié à Verbruggen. Plus tôt, Manchester United et Liverpool ont également été cités. Verbruggen a d'ailleurs dû quitter le camp d'entraînement des Néerlandais jeudi. Il souffre d'une intoxication alimentaire, tout comme ses coéquipiers Gakpo, De Ligt, Botman et Veerman. Une mauvaise portion de poulet au curry serait à l'origine de cette intoxication.

Verbruggen est encore sous contrat avec Anderlecht jusqu'à l'été 2025. Le dossier du Néerlandais peut donc encore évoluer dans un sens ou dans l'autre.