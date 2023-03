Harry Kane fier de son record : "Un moment magique"

Buteur sur penalty juste avant la pause face à l'Italie ce jeudi soir pour son entrée en lice en qualification de l'Euro 2024 (victoire 2-1), l'attaquant de Tottenham a inscrit sa 54e réalisation sous le maillot des Three Lions et est devenu le meilleur buteur de la sélection anglaise.

Harry Kane est devenu officiellement le meilleur buteur de la sélection anglaise, dépassant l’ancien détenteur du record Wayne Rooney (53 buts). Quelques instants après la rencontre au micro de Channel 4, le buteur des Spurs s’est dit fier de s’adjuger ce nouveau record et a tenu à rendre hommage au Mancunien

"Cela signifie tout. J’étais tellement excité à l’idée de mettre le maillot de l’Angleterre, de revenir ici et de commencer la campagne pour les Euros de l’année prochaine. Il fallait que ce soit un penalty, et une fois qu’il a touché le fond des filets, l’émotion a été énorme. Un moment magique. Je suis assez habitué à cela maintenant parce que pour beaucoup de penalties, la VAR le vérifie. J’ai fait ce que j’ai fait, j’ai choisi ma place et je l’ai mise de côté. Nous n’avions pas gagné en Italie depuis si longtemps. Marquer et gagner, c’est vraiment spécial. J’étais sur le terrain quand Wayne a battu le record. Je sais ce que cela signifie pour lui et j’étais très fier de lui. (…) C’est un homme exceptionnel."