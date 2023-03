Terrible désillusion pour le Danemark

Le Danemark, en déplacement au Kazakhstan, a subi une terrible contre-performance lors de son tout premier match de qualification pour l'Euro en Allemagne.

C'est ce qui s'appelle totalement louper son entrée dans cette campagne de qualification. Le Danemark se déplaçait ce dimanche sur la pelouse du Kazakhstan et tout a bien commencé pour les Danois, qui ont rapidement mené au score. Deux buts, signés Hojlund, aux 22' et 35' minutes, met les Danois sur le velours.

Mais.... en fin de rencontre, ces derniers vont s'écrouler. Il y a d'abord la réduction du score par Zaynutdinov (73', 1-2). Dans les dernières minutes, les locaux égalisent via Tagybergen (86', 2-2). Et dans les dernières secondes, c'est la remontada totale avec ce troisième but de Aimbetov qui offre la victoire à son pays (3-2).

Dans ce groupe, il y a aussi la Finlande, San Marin, la Solvénie et l'Irlande du Nord.