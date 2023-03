Tom De Sutter nouvel associé de Marc Coucke : "Nous avons de grandes ambitions"

L'après-carrière de Tom De Sutter est déjà bien rempli. Le voici désormais associé à Marc Coucke dans le padel.

Deux ans et demie après avoir arrêté sa carrière, Tom de Sutter est très présent dans le milieu du padel. L'ancien attaquant faisait déjà construire son premier club en 2015 avec son associé Mattias Van Holm. Ensemble, ils ont fondé Arenal, qui regroupe désormais neuf clubs.

Et ce n'est pas prêt de s'arrêter : La Libre rapporte en effet que De Sutter a trouvé un accord avec Marc Coucke, qui dirigeait lui la société Padelworld. Le dirigeant d'Anderlecht rejoint ainsi Arenal et se montre ambitieux : "Le padel est un sport en plein essor et, en tant qu'entrepreneurs, nous voulons consolider notre position de leader sur le marché. Avec 60 courts actuellement utilisés, nous pensons qu'il y a encore beaucoup de potentiel d'expansion" déclare le nouvel actionnaire principal.

Tom De Sutter confirme que le tandem se veut "très ambitieux". Avec Guillaume Gillet, également un adepte du padel (il a d'ailleurs ouvert un club avec Steve Darcis en province de Liège), les doubles pourraient valoir lé détour.