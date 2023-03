Ligue 1 : les fumigènes bientôt autorisés dans les stades

L'expérimentation des fumigènes dans les stades jusqu'en 2025 a été précisée mercredi dans un décret publié au Journal officiel.

Dans ce décret du mercredi 29 mars, l'expérimentation d'engins pyrotechniques va être menée jusqu'au 2 mars 2025 et pourrait être prolongée ou remplacée par des "dispositions permanentes". Déjà permise par la "loi sport" du 2 mars 2022, l'objectif principal de cette initiative est de "tendre vers la disparition de l'utilisation illégale et non sécurisée" de fumigènes par les supporters.

Pour organiser une animation pyrotechnique, le décret précise qu'une demande détaillée devra parvenir aux autorités avec un mois d'avance. Cette animation devra par la suite être réalisée sous le contrôle d'un artificier qualifié et dans une zone bien précise, notamment.

Interdit en France, la Ligue de football professionnel (LFP) est régulièrement amenée à sanctionner les clubs pour l'usage de fusées ou artifices dans leur enceinte. Mais à la suite de plusieurs essais menés depuis 2019, une quinzaine d'expérimentations avaient été validées par les autorités dans différents stades de l'Hexagone, lors de la saison 2021-2022. Si ces tests continuent d'être concluants jusqu'en 2025, les fumigènes pourront définitivement faire leur apparition dans le décor des stades de Ligue 1 et de Ligue 2, du moins légalement cette fois-ci.