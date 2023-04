🎥 La Gantoise fête le retour de Tarik Tissoudali !

La bonne nouvelle semble se confirmer pour Tarik Tissoudali. Pour lui, blessé aux ligaments croisés en juillet, la saison commence enfin.

L'information très probable selon laquelle il allait être dans le groupe gantois pour le déplacement de ce samedi (18h15) à Seraing prend encore plus d'ampleur, au vu de la vidéo qu'a posté La Gantoise plus tôt dans la journée.

"Tout est en place. Et la parole est à vous, Mr. Tissoudali", peut-on lire. "Les combats d'aujourd'hui sont les forces de demain. Bon retour, Tarik."

𝐓𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐢𝐬 𝐬𝐞𝐭 🎭



And the floor is yours, Mr. Tissoudali#ComebackTour #SerGnt pic.twitter.com/qEvsXJU47e