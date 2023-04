Marc Wilmots reste positif sur Eden Hazard : "Il faut prendre ce qu'il y a à prendre"

L'ancien capitaine des Diables Rouges a enfin rejoué avec le Real Madrid, ce week-end. Et il a été décisif. Une scène qui a été discutée sur le plateau de La Tribune, l'émission de la RTBF.

"Tout le monde en a parlé. C'était partout dans les médias, comme si tout le monde attendait de remettre une petite pièce dans le jukebox", a commencé le présentateur Benjamin Deceuninck au sujet du retour sur les terrains d'Eden Hazard avec le Real Madrid.

Les réactions des consultants se sont ensuite enchaînées, en commencant par celle de Marc Wilmots. "Il est monté en tant qu'attaquant, alors que beaucoup de joueurs du Real sont partis durant la trêve internationale. Ils doivent un peu se reposer, et c'est pour ça qu'il le fait monter, à 4-0. C'est dommage dans des conditions pareilles, mais tout ce qu'on peut prendre, on le prend. Quand tu n'es pas sorti du banc depuis 10 matchs..."

Nicolas Frutos a encore été impressionné par Eden. "Il a montré de sa qualité à chaque touche de balle. Dans sa conduite, avec une défense qui reculait...Si je retombe amoureux ? Oui, c'est magnifique, j'espère qu'il est content. Que ça va le pousser et le motiver. Et qu'Ancelotti va lui donner plus de minutes."

Mais ça, Nordin Jbari n'y croit "pas tellement". "A chaque fois qu'il pouvait le faire, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait jouer pendant 3-4 matchs, puis il a été titulaire tout d'un coup. C'est en jouant 20-25 minutes qu'il va revenir, progressivement, en rentrant à chaque fois. La gestion d'Ancelotti avec Hazard a été spéciale."

Le mot de la fin appartient à Philippe Albert. "Le score (du match) était acquis. Ce n'est peut-être pas un hasard s'il y a eu deux-trois vidéos d'Eden à l'entraînement pendant la trêve, où on voit qu'il est en forme. Ancelotti ne prend aucun risque en le faisant rentrer, mais c'est positif pour lui."