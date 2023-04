"On peut dire ce qu'on veut, c'est notre réalité"

Zulte Waregem est toujours en position de relégable à trois journées de la fin. Jelle Vossen ne perd pas espoir. Il croit encore au maintien.

"Beaucoup de gens me disent qu'ils ne comprennent pas comment nous pouvons être aussi mal classés dans ce groupe", a-t-il déclaré au Het Belang Van Limburg. "Mais nous sommes classés et c'est uniquement parce que nous ne saisissons pas nos occasions et que nous sommes trop vulnérables sur le plan défensif. Ce ne sont que des faits. Je ne veux pas faire de procès d'intention à qui que ce soit, mais c'est la réalité, hein.

Zulte Waregem a encore trois matches à disputer. "Quand les joueurs et le staff perdent confiance, c'est fini. Mais les chances de nous sauver s'amenuisent un peu plus chaque semaine. Lorsque vous n'obtenez pas de résultats, c'est avec la boule au ventre que vous regardez les autres résultats. C'est ce qui est frustrant dans cette situation. Néanmoins, nous devons continuer à nous battre à 200 %".

Zulte Waregem a perdu 0-2 contre l'Antwerp vendredi dernier. Samedi prochain, il se rendra au Sporting Charleroi.