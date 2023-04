Rien ne va plus au Paris Saint-Germain où Galtier serait sur un siège éjectable !

La défaite face à Lyon, la perte de contrôle du vestiaire et un jeu en chute libre : Christophe Galtier perd la face à Paris. Son poste serait en danger.

Éliminé en Ligue des Champions, le PSG reste sur deux défaites d'affilée en championnat...et ne compte même plus que 6 points d'avance sur ses poursuivants. En théorie, le titre peut toujours échapper au champion quasi-annoncé.

Christophe Galtier, lui, semble en grande difficulté. L'Equipe titre ce mardi que l'entraîneur du Paris Saint-Germain est "sur la sellette". S'il restera en théorie jusqu'au terme de la saison (mais ne devrait pas espérer mieux), de mauvais résultats en Ligue 1 dans les semaines à venir pourraient lui coûter sa place, assure Le Parisien.

Pire : Galtier ne serait plus soutenu par l'homme derrière son arrivée, Luis Campos, toujours selon Le Parisien. Les mercatos récents du PSG auraient déplu à Galtier, et c'est bien sûr Campos qui en est tenu responsable. Paris brûle-t-il ? Quelques défaites de plus, et ce sera le cas...