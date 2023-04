Xavi met la pression sur le Real Madrid

Xavi pense que le Real Madrid est favori pour le match retour de mercredi contre le FC Barcelone. Les Catalans défendent une avance de 0-1 en demi-finale de la Coupe du Roi.

Ce mercredi, un Clasico enverra le Real ou le Barça en finale de la Coupe du Roi. Xavi pense que son équipe aura du mal. "Ils veulent se venger. On se moquera d'eux parce qu'ils ont perdu trois Clásico. Ce n'est pas un secret qu'ils se battent toujours plus contre Barcelone et c'est pourquoi ce ne sera pas facile. Je prédis un match compliqué".

Xavi a déjà analysé le Real Madrid en détail et sait à quoi s'attendre. "Je pense que nous aurons affaire à des Madrilènes agressifs, qui voudront nous prendre le ballon. En Coupe, ils ont été supérieurs et c'est ce que nous ne voulons pas. En attaque, ils sont excellents. Je demande à mes joueurs de faire preuve de personnalité.