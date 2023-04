Kylian Mbappé apporte son soutien à Romelu Lukaku

Le Diable Rouge a été victime de chants racistes de la part de supporters de la Juventus ce mardi soir lors de la rencontre de Coppa Italia.

Monté en cours de match, Romelu Lukaku a offert le but de l'égalisation dans ce demi-finale aller. Après avoir transformé son penalty, Lukaku a célébré en mettant son doigt contre sa bouche, s'adressant aux supporters de la Juventus.

Si Lukaku a été exclu dans la foulée suite à cette célébration et un deuxième carton jaune, cette célébration était en réalité pour réagir aux chants racistes lancés à son encontre par les fans de la Juventus.

Depuis, les mots et marques de soutien se sont largements manifestés sur la toile à l'encontre de Big Rom : Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Youri Tielemans, Christian Benteke,...Mais aussi des joueurs hors-Belgique tels que Vinicius Junior, Achraf Hakimi, Dejan Lovren, ou Kylian Mbappé.

"2023 et toujours les mêmes problèmes. Mais on ne va pas vous laisser faire. ALL AGAINST RACISM", a réagi Mbappé sur Instagram.