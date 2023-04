L'après-relégation : quelles seront les bonnes affaires à Seraing ?

Condamné, à moins d'un miracle, à la descente en Challenger Pro League la saison prochaine, Seraing pourrait voir plusieurs joueurs ne pas continuer l'aventure et être approchés par d'autres clubs de l'élite.

La relégation semble déjà actée pour le RFC Seraing. Alors que le match contre La Gantoise de samedi dernier faisait presque office de dernière chance, les Metallos se sont effondrés sur leur terrain (0-5). En après-match, le coach Jean-Sébastien Legros avait d'ailleurs regretté le manque d'implication de certains de ses joueurs, leur reprochant d'avoir laissé tomber leurs coéquipiers.

Même si le club peut encore mathématiquement croire au maintien, il serait malvenu d'encore se faire de faux espoirs. Tout le monde en est conscient, et la galère sera bientôt terminée du côté du Pairay.

La question se posera alors : quels joueurs peuvent-ils encore croire, notamment au vu de leur saison, continuer leur carrière dans un club de division 1 belge et faire office de bonne affaire lors du prochain mercato ?

Antoine Bernier (25 ans, 24 matchs, 4 buts et 5 assists)

Sans doute, le nom le plus évident pour commencer notre sélection. Le Dinantais a confirmé ses belles dispostions de la saison dernière et a longtemps été l'arbre qui cachait la forêt à Seraing. Auteur de 3 buts et 3 assists entre août et octobre, il a ensuite pâti de la baisse de régime prolongée - dont l'équipe ne s'est pas encore sortie. Sa saison était déjà terminée fin janvier, des suites d'une pubalgie. Son futur semble donc s'écrire en Pro League, où il aurait d'ores et déjà choisi le Sporting de Charleroi.

© photonews

Marius Mouandilmadji (25 ans, 25 matchs, 9 buts et 1 assist)

Lui aussi a connu un début de saison "en fanfare". Auteur de 7 buts et 1 assist entre août et octobre, le Tchadien a été stoppé dans son élan suite à un problème à la malléole. De retour en février, il ne parveindra pas, malgré deux buts, à sauver les apparences.

Estimé à 1 million d'euros selon Transfermarkt (la deuxième valeur marchande la plus élevée du club), ses capacités montrées en première partie de saison pourraient faire de lui une cible bon marché pour certains club de Pro League.

© photonews

Timothy Galjé (21 ans, 9 matchs)

Le jeune gardien a dû remplacer Guilaume Dietsch entre octobre et décembre. Le retour du Français a coincidé avec une blessure, qui l'a stoppé dans sa progression.

Bien qu'il n'ait pas su garder ses cages inviolées lors d'une seule rencontre de Pro League, Galjé a été propulsé titulaire dans les cages d'une équipe en grande difficulté, et il s'est malgré tout pas mal débrouillé.

Jeune gardien international avec les U21 belges - il n'a pas encore fait ses débuts avec l'équipe de Jacky Mathijssen -, Galjé possède assurément un bel avenir. A voir s'il sera titulaire la saison prochaine avec Seraing (puisque Dietsch est prêté par Metz) ou s'il signera dans un club de l'élite.

© photonews

Morgan Poaty (25 ans, 29 matchs, 3 buts et 1 assist)

L'arrière gauche sérésien a vécu une saison compliquée, comme l'ensemble de ses coéquipiers. Titulaire, il a montré par moments des capacités techniques au-dessus de la moyenne, tout en réussissant à être décisif à 4 reprises. Agé de 25 ans, l'international congolais reste l'un des joueurs les plus bankables de cette équipe.

De plus, il est en fin de contrat en juin prochain. Le club possède néanmoins une option de prolongation pour une saison supplémentaire.

© photonews

Gérald Kilota (29 ans, 8 matchs)

L'année dernière, Kilota était encore le capitaine de Seraing. Il avait fait preuve de réelles qualités de leadership et de puissance physique. Sa saison 2022-2023 est, par contre, un véritable chemin de croix. Il est en effet seulement revenu dans le coup en février dernier, suite à une contusion au genou l'ayant très longtemps écarté des terrains.

L'ancien de Clermont voudra-t-il se relancer dans un autre club ou rester à Seraing, où il évolue depuis 2016?