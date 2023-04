"Eden Hazard a arrêté de jouer après le Mondial 2018"

Marco Van Basten s'est payé Eden Hazard de manière un peu injuste sur Ziggo Sport. Le triple Ballon d'Or exagère un peu la durée du malaise qui entoure l'ex-Diable Rouge...

Sur Ziggo Sport, Marco Van Basten a plaisanté concernant la forme d'Eden Hazard à l'occasion du Clasico (que l'ex-Diable Rouge n'a pas disputé). "Eden Hazard a arrêté après le Mondial 2018, mais il ne l'a dit à personne", rigole-t-il.

"Hazard était très bon, puis a été blessé...et dans ces cas-là, il faut attendre, travailler, et voir si c'est possible de récupérer son niveau", reprend le triple Ballon d'Or plus sérieusement. "Au final, il n'est plus que l'ombre de lui-même. C'était un joueur de classe mondiale, et là, il se traîne un peu en se demandant s'il peut encore avoir un impact".

Des propos injustes, la saison 2018-2019 d'Eden Hazard ayant été...l'une des meilleures de sa carrière, avec 21 buts et 17 assists en 52 matchs toutes compétitions confondues et un titre européen à la clef avec un doublé et un assist en finale d'Europa League.